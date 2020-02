Manchester City, De Bruyne ammette: “Inconsciamente vogliamo vincere la Champions League più di altri trofei…”

Distacco praticamente impossibile da colmare in campionato. Ecco allora che il Manchester City pensa alle coppe. Non fa giri di parole Kevin De Bruyne, centrocampista Citizens, che parlando a Sport360 ha dichiarato di pensare in modo particolare ai tornei in cui si può arrivare ad alzare un trofeo.

Nello specifico a quello che, per stessa ammissione del giocatore, è diventato un chiodo fisso: la Champions League.

INCONSCIAMENTE… – “La sfida contro il Real Madrid difficile? Non credo che a questo punto si possano avere sorteggi facili. Se vuoi vincere la Champions League, devi vincere contro i migliori”, ha detto De Bruyne. “Queste sono esattamente le partite a cui vuoi prendere parte. A tutti piace giocare in Champions League, al campionato del mondo e agli europei. Personalmente non ho mai vinto un titolo in Champions League e, forse, inconsciamente, vogliamo vincere proprio questo torneo più di altri. Ma in ogni caso voglio vincere: in Coppa di Lega, in Coppa d’Inghilterra, in Champions League e persino in allenamento. Rispettiamo qualsiasi avversario. È così che dobbiamo affrontare ogni incontro come abbiamo fatto anche contro il Port Vale (in FA Cup ndr)”.