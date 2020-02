Manchester City, De Bruyne pronto a risolvere il problema rigori: “Ci penso io. Non ho paura”

In casa Manchester City c’è più di un problema da risolvere. Se le vicende extra campo hanno avuto la meglio ultimamente, facendo passare inosservati o quasi i guai sul terreno di gioco, quanto avviene sul rettangolo verde ha, in realtà, un peso specifico non indifferente. Specie se si fa riferimento ai calci di rigore: vero e proprio rebus per la squadra di Pep Guardiola.

I Citizens, infatti, sono riusciti a segnare appena 2 gol dagli undici metri, su sette tentativi totali. Gabriel Jesus, Aguero e compagni si sono alternati ma nessuno ha dato garanzie. Parlando a Manchester Evening News, Kevin De Bruyne ha deciso di sbilanciarsi e di proporsi per il prossimo penalty.

SENZA PAURA – “Se sono pronto a tirare un rigore? Sì, perché no? In realtà, non sono particolarmente preoccupato. Penso che sia importante per gli attaccanti fare gol dal dischetto, perché in questo modo aumentano il numero delle loro reti. Per quanto mi riguarda, non influisce molto. Se il club vuole, posso pensarci io ai rigori. Ma, naturalmente, solo se il tecnico e lo staff mi darà l’ok. Se è preoccupante vedere così rigori sbagliati? Quando vinci le partite, non ci pensi, ma se perdi punti, allora sì, il problema si fa sentire”, ha ammesso De Bruyne.