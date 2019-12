Manchester City, De Bruyne: “Seguirò i corsi per diventare allenatore”

Ha solamente 28 anni ma già la testa è proiettata al suo ruolo futuro, quando appenderà gli scarpini al chiodo. Parliamo del centrocampista di enorme qualità del Manchester City, Kevin De Bruyne, che dopo il 3-0 rifilato in trasferta all’Arsenal (con tanto di doppietta) ha infatti detto che inizierà già a studiare da allenatore: “Preso ci saranno lezioni che permetteranno di sostenere esami per ottenere le licenze Uefa e Uefa B, sono molto interessato perché seguendole abbrevierei i tempi di studio – ha proseguito De Bruyne, molto sicuro di ciò che farà -. Sono giovane e non gioco con l’idea di diventare tecnico, ma se volessi restare nel calcio, a fine carriera, queste certificazioni sono importanti. Il prossimo corso avrà inizio a marzo”.