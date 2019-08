Manchester City, divisa elegante e retrò indossata contro il Liverpool per i 125 anni di storia

In occasione della partita giocata a Wembley oggi pomeriggio, vinta contro il Liverpool ai calci di rigore e valida per il tradizionale appuntamento del Community Shield, il Manchester City ha indossato una maglia celebrativa per i 125 anni di storia del club. Sono stati i tifosi, nelle scorse settimane, a votare per sceglierne alcune caratteristiche, e lo sponsor tecnico Puma, dopo aver preso nota, ha consegnato una divisa elegante e retrò che rispecchia perfettamente la storia dei Citizen: blu chiaro, colletto bianco girocollo, nessuno sponsor al di sotto dello stemma, lì sul fronte. Tradizionali pantaloncini e calzettoni bianchi, una scritta dorata molto semplice sotto lo stemma che recita: “125 YEARS”. Sul retro, appena sotto il collo, appare una copia del documento di fondazione del club da parte di Joshua Parlby. All’annuncio, i tifosi del City sono rimasti molto soddisfatti del lavoro di Puma, apprezzando il design di una delle casacche più prestigiose e longeve d’Inghilterra.