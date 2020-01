Manchester City e i suoi ‘parenti’: nasce in Uruguay il Montevideo City Torque

Tutto il mondo è… City. O quasi. In Uruguay nasce il Montevideo City Torque squadra gestita dalla Football City Group che, come intuibile, controlla anche il Manchester City. Si tratta dell’ottava squadra di calcio di proprietà della holding con sede a Manchester. Fatta eccezione per l’Africa, il marchio City è presente in tutto il mondo.

La holding costituita negli Emirati Arabi nel 2014 e che ora ha sede a Manchester, dove gestisce da vicino le vicende del Manchester City, continua nel suo percorso di ampliamento della sua rete globale. Il Club Atletico Torque, squadra uruguaiana che già faceva parte del gruppo, ha assunto la denominazione di Montevideo City Torque si aggiunge ai club già controllati. In Europa, oltre al Manchester City, c’è il Girona in seconda divisione spagnola. Nell’America settentrionale il New York City F.C., in MLS. In Oceania gli australiani del Melbourne City. E in Asia lo Yokohama Marinos (J1 League in Giappone), lo Sichuan Jiuniu (terza divisione cinese) e l’ultimo aggiunto alla lista, il Mumbai City che gioca nella Super League indiana.