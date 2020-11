Manchester City e Liverpool si stoppano a vicenda. E Klopp…

Manchester City e Liverpool hanno deciso di non farsi male nell’importante gara dell’Etihad Stadium, con il match che si è concluso 1-1 grazie alle reti di Salah su rigore e Gabriel Jesus. A godere del pareggio di Manchester è solo il Leicester che adesso si ritrova da solo in vetta alla classifica inglese.

Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp si è detto soddisfatto della partita contro il City di Guardiola: “Due top team, all’altezza di questa partita a livello di intensità. Già dopo quindici minuti erano tutti affannati, ed è stato difficile per tutti. Sono felice della prestazione – rivela il tedesco – , contro di noi il City non ha mai creato così poche occasioni. In alcuni momenti non siamo stati perfetti, ma sono contento di come ha giocato la squadra”.