Manchester City eliminato da Carabao Cup, Guardiola: “Torneremo l’anno prossimo”

Il manager Citizens la prende con fair play

COMPLIMENTI - "Abbiamo concluso in modo positivo la partita, giocando davvero bene e creando occasioni contro una squadra che difendeva bassa", ha detto Guardiola. "Sui rigori hanno fatto meglio rispetto a noi, quindi complimenti al West Ham. Non ho visto le statistiche della partita ancora, ma penso sia stata una sfida positiva per noi e forse meritavamo di più. Però ai rigori non posso dire nulla se non complimenti ai nostri avversari. Hanno un'ottima squadra, si vede dai risultati che fanno da molti anni. Un ottimo clima e ambiente, oltre ad un ottimo allenatore e ottimi calciaotri. Noi torneremo l'anno prossimo".