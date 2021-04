Manchester City, fa tutto Foden: gol vittoria e… si improvvisa ‘agente’ per Haaland

Un gol al novantesimo che vale il successo del suo Manchester City. Ma anche una simpatica e, probabilmente molto interessante, chiacchierata con Erling Haaland suo rivale in campo e potenziale futuro compagno di squadra. In casa Citizens fa tutto Phil Foden che dopo aver siglato il 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, pare aver provato a “convincere” il centravanti norvegese a trasferirsi in terra inglese.

Foden ‘agente’ di Haaland

Un siparietto che non è sfuggito alle telecamere, ben appostate al triplice fischio di Manchester City-Borussia Dortmund per osservare le reazioni dei protagonisti. Foden, entusiasta per il gol e la vittoria, si è avvicinato ai rivali fino ad arrivare ad Haaland. Abbracciandolo sembra dirgli qualcosa di divertente dato che il centravanti, con la mano davanti alla bocca per non far leggere il labiale, sorride e risponde.

Sui social, ecco scatenarsi già diverse possibilità: “Il nostro futuro”, scrive qualche tifoso del Manchester City. “Foden sta convincendo Haaland ad andare al City”, ha scritto qualche altro. C’è chi poi fa solamente i complimenti ai due giovanissimi talenti, ma la maggior parte degli utenti di Twitter soprattutto crede che Foden abbia “invitato” a tutti gli effetti il classe 2000 ad unirsi al Manchester City. Vedremo se lo avrà convinto…