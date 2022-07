Manchester City, Foden racconta Haaland: “Fa ridere tutti ma in campo fa paura…”

Intervistato da Sky Sports UK , il centrocampista del Manchester City Phil Foden ha parlato con grande entusiasmo anche del neo arrivato in casa Citizens Erling Haaland . L'attaccante, grande colpo del mercato di questa estate, è subito stato protagonista con la prima rete col nuovo club e nel corso della stagione tornerà senza dubbio utile alla formazione di Guardiola per competere in Premier League e Champions League.

IMPRESSIONE - Parlando di Haaland, dentro e fuori dal campo, Foden ha detto: "È un ragazzo eccezionale fuori dal campo e una grande aggiunta alla squadra. Fa ridere tutti ed è estremamente umile. Davanti alla porta fa paura. Tutti conoscono il suo record di gol, ma sta entrando in un campionato completamente diverso con un calcio molto più veloce, quindi potrebbe avere bisogno di un po' di tempo per abituarsi ad un nuovo tipo di calcio, ma sono convinto che sarà preso inarrestabile. Come ho detto, è davvero spaventoso sotto porta e se riusciamo a rifornirlo di palloni sarà molto importante per noi quest'anno".