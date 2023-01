Manchester City fuori dalla Carabao Cup, Guardiola: “Per vincere devi meritare”

Arriva una sorpresa dai quarti della Carabao Cup. I l Manchester City saluta la competizione : al St. Mary's, infatti, passa il Southampton , ultimo in Premier League, che vince 2-0. Mara e Djenepo puniscono il turnover di mister Pep Guardiola che tenta, senza esito, aveva provato a raddrizzare la sfida a match in corso.

Proprio il manager dei Citizens, dopo la sconfitta rimediata, ha commentato ai microfoni di BBC Radio 5 Live quanto accaduto: "Ha vinto la squadra migliore. Non abbiamo giocato bene, non abbiamo giocato bene soprattutto ad inizio gara. Ma ci sono molte partite che puoi iniziare male e vincere comunque, ma noi non l'abbiamo fatto", l'ammissione di Guardiola. "Quella di oggi (ieri ndr) è stata una brutta serata, l'avversario è stato migliore di noi quindi dobbiamo congratularci con loro. Per vincere le partite te lo devi meritare e noi non lo meritavamo".