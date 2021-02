Manchester City, gioia Aguero: “Guarito dal Covid. Pronto a tornare”

Sorride il Manchester City e soprattutto Sergio Aguero. L’attaccante argentino ha recuperato dal Covid-19 che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Dopo essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva, anche il Kun aveva contratto il coronavirus obbligando all’ennesimo stop della stagione, oltre a quelli già noti per i vari infortuni fisici. Nelle scorse ore, però, il centravanti ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha annunciato il recupero.

Aguero: “Pronto a tornare”

“Ho recuperato dal Covid-19”, ha scritto Aguero con una stories su Instagram sul proprio profilo. “Mi sono allenato nella palestra della società e sono pronto a tornare ad allenarmi con la squadra e i miei compagni. Non vedo l’ora di tornare”. Parole che faranno felici i tifosi Citizens e soprattutto il tecnico del club di Manchester Pep Guardiola che in queste settimane ha più volte sottolineato l’importanza del Kun sia sotto l’aspetto motivazionale sia per quanto concerne l’apporto in zona gol.