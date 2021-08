Manchester City, Grealish: “Costo mio cartellino? Non è una cosa a cui penso”

Il calciatore inglese pagato 117 milioni il più costoso nella storia della Premier League

Jack Grealish, classe 1995, si trasferisce al Manchester City per la cifra record di 100 milioni di sterline. Un trasferimento che ha fatto discutere tanto che lo stesso calciatore ha cercato di minimizzare: "Gli ultimi giorni sono stati davvero incredibili, sto vivendo sensazioni mai provate prima. Sono stato all’Aston Villa per tutta la vita: ho sempre comprato l'abbonamento per la squadra che amo, da quando avevo quattro anni, e andarmene è stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ma adesso la mia mente è concentrata al 100% sul Manchester City. Il costo del cartellino? Non è una cosa a cui penso". Così Grealish.