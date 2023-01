Manchester City, Grealish e la rimonta sul Tottenham: “All’intervallo Guardiola ha detto..:”

Da 0-2 a 4-2. Super rimonta del Manchester City ai danni del Tottenham in Premier League. Sotto di due gol, la formazioni di Pep Guardiola è stata in grado, dopo un primo tempo evidentemente negativo, di recuperare e imporsi.

Il segreto? Probabilmente le parole di incoraggiamento del manager Citizens che, all'intervallo, negli spogliatoi, ha toccato le corde giuste dando fiducia al gruppo. A confermarlo a Sky Sports dopo la gara Jack Grealish: "Non era certo il miglior spogliatoio all'intervallo, siamo stati in silenzio per un po' all'inizio", ha ammesso. "L'allenatore ci ha parlato, ci ha incoraggiato. E ora penso che siamo stati bravi nel secondo tempo".