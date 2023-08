Manchester City, Grealish: “Guardiola ha vietato festeggiamenti, riposiamo e…”

"Festeggiamenti? No, sono stati vietati da Guardiola. Mangeremo bene e ci riposeremo". Queste le parole di Jack Grealish che ha raccontato cosa ha detto il tecnico catalano dopo la vittoria della Supercoppa Uefa nei confronti del Siviglia. Il ManchesterCity ha battuto la squadra di Mendilibar solo ai calci di rigore, ma l'emozione di alzare un trofeo è unica, come fosse la prima volta. In quest'occasione però PepGuardiola ha vietato ogni tipo di party. Il motivo? Il campionato che tra pochi giorni vedrà il City nuovamente impegnato. "Abbiamo un'altra partita tra pochi giorni... quanti sono? tre? In ogni caso, recuperiamo oggi e torniamo in Premier League" ha concluso l'attaccante ai microfoni di TNT Sports.