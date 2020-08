Manchester City, Guardiola ammette: “Se non vinco la Champions League avrò fallito..”

Pep Guardiola si prepara ad affrontare il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Forte del 2-1 dell’andata ottenuto dal suo City al Bernabeu, il tecnico catalano ha parlato ai microfoni di DAZN del desiderio di trionfare nella competizione che, in passato, lo ha già visto alzare la coppa per ben due volte con il Barcellona.

Guardiola: “Se non vinco la Champions League avrò fallito”

“Bisogna vincere, perché non so cosa proverei nel vedere che ancora non è successo”, ha ammesso Guardiola. “Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto…tutti gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla, se non la vinco avrò fallito. So che l’importante è averci provato, quello che ho vinto in passato non mi dà il diritto morale di saperne di più rispetto ad altri”.

Spazio poi ad un commento sulle partite post lockdown senza tifosi: “Speriamo di non allontanarci dal tifoso e dedicarci solo al business. In questo momento si può solo pensare al business perché il tifoso non può venire allo stadio, ma non è un problema solo del calcio, è un problema che riguarda negozi, ristoranti, i lavoratori in generale, i musicisti, le librerie… nel mondo tutti i servizi si stanno riadattando a questa situazione dovuta alla pandemia di coronavirus”.

