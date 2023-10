Manchester City, Guardiola avverte l’Arsenal: “Non faremo come contro i Wolves”

Dopo aver battuto il Lipsia in UEFA Champions League, il Manchester City di Pep Guardiola si prepara al big match contro l'Arsenal. L'allenatore dei Citizens vuole riprendere la corsa in Premier League, dopo la battuta d'arresto contro i Wolverhampton del turno scorso. L'ex Barcellona ha avvisato i Gunners, sottolineando di non voler giocare una gara come quella persa nello scorso turno: "Contro l'Arsenal sarà una gara completamente diversa rispetto a quella contro i Wolves. Hanno difeso dal primo minuto. Non credo che sarà il caso dell'Arsenal. Dovremo adattarci, anche se ci conosciamo già molto bene".