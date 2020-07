Manchester City, Guardiola avvisa: “Se questo è il nostro livello rischiamo contro il Real Madrid”

Altra brutta notizia per il Manchester City e i suoi tifosi: dopo essersi arresi alla superiorità del Liverpool in Premier League, i Citizens dicono addio alla FA Cup per mano dell’Arsenal dell’ex Arteta. Netto il 2-0 con il quale i Gunners si sono imposti contro la squadra di Guardiola. E proprio il manager catalano ha fatto mea culpa ma ha anche messo in guardia i suoi per quello che è ormai l’ultimo obiettivo raggiungibile della stagione: la Champions League.

Guardiola: “Se questo è nostro standard rischiamo contro il Real Madrid”

Parlando ai media ufficiali del club dopo la sconfitta contro l’Arsenal, Guardiola non ha fatto giri di parole in riferimento soprattutto alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid: “Conosciamo gli standard che devono essere soddisfatti partecipando a tali tornei”, ha detto il tecnico catalano. “Forse l’uscita dalla FA Cup ci servirà da lezione, ma non è detto che accada. Sicuramente non abbiamo giocato molto bene contro il Bournemouth e lo stesso è accaduto contro l’Arsenal, soprattutto nel primo tempo. Non posso dire altro perché la nostra situazione è abbastanza chiara. Non ci vuole un genio per capire che se vogliamo avere qualche possibilità di passare contro il Real Madrid dobbiamo fare meglio, alzare il nostro standard. Altrimenti rischiamo“.

GLI ESERCIZI PICCANTI DELLA FIDANZATA DI UN CALCIATORE