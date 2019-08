Manchester City, Guardiola contento a metà: “Bene il risultato, ma non la prestazione”

Bene, ma non benissimo. Il Manchester City, campione d’Inghilterra in carica, ha travolto 5-0 il West Ham nella prima giornata della nuova Premier League, eppure mister Pep Guardiola – com’è solito fare – guarda al dettaglio e non è soddisfatto pienamente di come si sono comportati i suoi in campo: “Sono contento per il risultato, certamente, ma non per la prestazione. Nel primo tempo eravamo poco accurati nei passaggi, ma è la prima giornata ed è normale. Non ho visto ritmo, però quello arriverà col tempo. Nella ripresa, invece, eravamo più calmi e dopo il terzo gol il match si è chiuso. Non posso però negare di essere soddisfatto per il 5-0 ottenuto lontano dalle mura amiche”. Risposta perfetta dei Citizens al 4-1 di ieri del Liverpool sul Norwich.