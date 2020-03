Manchester City, Guardiola contento a metà: “Il trofeo più bello da vincere è la Premier League…”

Festeggia, ma si limita parecchio Pep Guardiola dopo il successo del suo Manchester City in Carabao Cup. Una vittoria che mette di buon umore l’ambiente citizens in una stagione fin qui priva di grande felicità.

Il successo contro l’Aston Villa rende meno amara una stagione che, per stessa ammissione dell’allenatore catalano, non ha regalato il trofeo più importante. Parlando in conferenza stampa dopo la vittoria di Coppa, Guardiola ha detto: “Credo che il trofeo più bello da vincere sia la Premier League e noi quest’anno non la vinceremo. Fare meglio della passata stagione non credo sia possibile. Vincere un campionato, che sia Premier League o Liga o qualsiasi altro torneo nazionale penso sia la cosa più difficile. Perché bisogna avere costanza ogni singolo giorno. Credo che noi l’abbiamo avuta se ripensiamo alle stagioni precedenti. Magari non allo stesso livello, ma direi che abbiamo i numeri di una squadra che può vincere la Premier League. Purtroppo ci sono squadre eccezionali e noi lo accettiamo. Ora pensiamo ad arrivare secondi in campionato e soprattutto al ritorno col Real Madrid in Champions”.