Manchester City, Guardiola: “Contro l’Arsenal sarà una finale. Se perdiamo…”

73 punti in classifica in Premier League per l'Arsenal capolista, 70 per il Manchester City, seconda all'inseguimento. Dopo l'ultimo turno, la formazione di Pep Guardiola continua a mettere pressione ai Gunners di Arteta anche in vista del big match di fine mese che vedrà le due squadre affrontarti in quella che il manager Citizens ha definito "una finale".