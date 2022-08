Manchester City, Guardiola esalta Haaland: “Può migliorare e ha voglia di farlo”

Doppietta all'esordio in Premier League col suo nuovo club e la voglia giusta di fare ancora di più. Parliamo di Erling Haaland che è arrivato al Manchester City alla corte di Pep Guardiola per segnare, vincere e migliorare.

La conferma è arrivata anche dallo stesso manager catalano che in vista della sfida di campionato contro il Bournemouth ha parlato proprio del centravanti norvegese: "A me non piacciono gli attaccanti che aspettano solo la palla, Erling ha ampi margini di miglioramento", ha esordito Guardiola. "Può essere un giocatore migliore e ha la voglia di esserlo. Gli piace giocare a calcio. Non vedrete mai, a parte forse Messi, un giocatore che è già un prodotto finito. Si può sempre migliorare, proveremo a renderlo un giocatore migliore ed è la ragione per cui siamo qui, tutti i nostri giocatori hanno ampi margini di crescita".