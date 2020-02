Manchester City, Guardiola fiducioso: “Soddisfatto della vittoria sul Real. Squalifica? Spero che la dirigenza convinca la UEFA…”

Dopo essere diventato l’allenatore con più successi in Champions League, Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha commentato ai media inglesi la vittoria dei suoi contro il Real Madrid nella gara d’andata degli ottavi di Champions League: “Abbiamo subito un gol che non avremmo dovuto prendere, segnando poi nel momento in cui il Real stava giocando bene. Sappiamo che non è ancora finita: se c’è una squadra che può rimontare, quella è il Real Madrid. Abbiamo mostrato personalità, sono soddisfatto: dopo i primi quindici minuti siamo riusciti a venire fuori noi”.

FIDUCIA – Una gara degna dei migliori club d’Europa, ma il rischio è che possa essere una delle ultime gare nelle prossime stagioni dopo la squalifica ricevuta dalla UEFA. A tal propostio Guardiola ha commentato: “Sono fiducioso, e ora come ora l’unica cosa che possiamo fare è giocare al meglio e vincere le partite. Spero che il nostro board e gli avvocati riescano a convincerli che non abbiamo fatto cose cattive”.

SINGOLI – Poi sui suoi giocatori: “L’infortunio di Laporte? Siamo tristi perché era tornato da un altro problema fisico dopo 5 mesi. Abbiamo diversi giocatori pronti a sostituirlo”. “Gabriel Jesus? Non c’è un attaccante al mondo che abbia la stessa intensità di Gabriel con il pallone. Parliamo di un ragazzo incredibile. Abbiamo deciso di giocare senza una punta centrale per via del modo di difendere del Real”.