Manchester City, Guardiola: “Giocare bene o male non conta quando si vuole vincere”

In conferenza stampa, il manager Citizens non ha fatto giri di parole parlando dell'importanza di portare a casa i 3 punti: "Giocare bene o male non è la cosa più importante in una lunga stagione, soprattutto quando si cerca di vincere dei titoli", ha detto Guardiola. "La qualità del gioco è impossibile da mantenere in ogni singola partita quando giochi tre volte in una settimana. Siamo nella posizione che avrei potuto sognare all'inizio della stagione. Non mi sarei aspettato di avere tanti punti dopo aver vinto titoli consecutivi, è quasi impossibile. Ci siamo di nuovo quando mancano 15 partite alla fine".

Non mancano parole al miele per i suoi calciatore ma, allo stesso tempo, uno stimolo a fare ancora meglio: "Grealish? Sta giocando davvero bene. Non sto parlando dell'essere decisivo ma della sua aggressività. In attacco la qualità c'è sempre stata, ma il suo impegno nel rischiare le decisioni importanti in questo momento fanno la differenza. Deve continuare a farlo. Anche De Bruyne sta giocando molto bene. Come per Jack, sono così contento per tutti, ma voglio di più. Ho avuto la sensazione che Kevin potesse fare di più e Jack potesse fare di più. Possono fare di meglio. Possono farlo. Kevin ha fatto un gol fantastico. Abbiamo avversari duri e aggressivi da affrontare. Abbiamo bisogno di giocatori che abbiano la sensazione che possiamo fare meglio", ha detto Guardiola.