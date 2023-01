Manchester City, Guardiola gongola: “Haaland-De Bruyne, legame fantastico”

Il Manchester City ha vinto 3-0 contro il Wolverhampton grazie ad una tripletta di Erling Haaland. A prendersi la scena, però, non solo il bomber norvegese ma anche Kevin De Bruyne sempre prezioso in fase di rifinitura. A parlare dei due gioielli è stato l'allenatore dei Citizens, Pep Guardiola che alla BBC ha sottolineato come il feeling tra i due sia assolutamente fantastico.