Manchester City, Guardiola: “Haaland è sullo stesso livello di Messi e CR7”

Il norvegese ha superato la soglia dei 200 gol in carriera dopo la doppietta di ieri

L'allenatore del Manchester City Josep Guardiola, dopo aver sconfitto il Southampton (4:1) nella partita del 30 ° turno di Premier League, ha parlato dell'attaccante Erling Haaland, che ha segnato una doppietta. Il 22enne norvegese ha superato la soglia dei 200 gol segnati in carriera (44 gol con il Manchester City, 86 con il Borussia Dortmund, 29 con il Salisburgo, 20 con il Molde, 21 con la Norvegia). “Il secondo gol di Erling è stato fantastico. Haaland ha molto talento, abbiamo bisogno di lui. Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma Erling ha cambiato la partita. Parlando di capocannonieri, abbiamo avuto due decenni incredibili con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma lui è sullo stesso livello. Segna molti gol. Apprezzo molto i suoi 65 minuti in campo dopo l'infortunio, ci ha aiutato ancora", ha detto Guardiola a BBC Sport.