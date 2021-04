Manchester City, Guardiola: “Il Psg non è solo Neymar e Mbappé”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato della semifinale di Champions League contro il Psg

Redazione ITASportPress

La faida continua. Dopo le sfide in Premier League, Guardiola ritrova Pochettino, questa volta sulla panchina del Paris Saint-Germain, in semifinale di Champions League. Il tecnico del Manchester City ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Andremo a Parigi per vincere la partita. Non so se noi e il Psg siamo l'élite della Champions, ma vogliamo sempre esserci. La proprietà ha fatto grandi investimenti, prima di tutto per competere in Inghilterra, successivamente in Europa. Sono veramente felice di poter andare a Parigi e giocarci la vittoria. Dopo vogliamo battere il Crystal Palace per vincere una delle due partite che ci mancano per il campionato. La Champions è bella, ma anche il campionato è importante".

SULLA SQUADRA - "Stanno tutti bene, sono pronti e felici. Non siamo abituati ad essere a questo punto della competizione come Real Madrid e Barcellona, per questo siamo molto grati. Per noi è tutto nuovo”.

SU NEYMAR – "Il Psg ha giocatori incredibili, proveremo a fermarli. Giocheremo il nostro calcio per continuare a sognare. Cercheremo di mettere in mostra tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Vogliamo essere noi a portare a casa un risultato importante in vista del ritorno".

SUL PSG - "Non sono solo Neymar e Mbappé, è una squadra di qualità. Cercheremo di imporre il nostro gioco per ridurre al minimo le occasioni per gli avversari. Più saremo noi stessi, maggiori saranno le probabilità di fare bene. Ho imparato da Cruyff che bisogna godersi la partita e la responsabilità dovuta al momento. Abbiamo il privilegio di essere una delle ultime quattro protagoniste di questa Champions League".