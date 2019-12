Manchester City, Guardiola: “Volevo giocare alla Juve con Zidane. Su Arteta e l’Arsenal…”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato intervistato circa il sorteggio degli ottavi di Champions League: la sua squadra avrà un impegno difficile, molto difficile, perché dovrà sfidare il Real Madrid. Ecco le parole del catalano: “Il Real è il re di questa competizione, naturalmente ha più esperienza di noi sul palcoscenico della Champions, per noi sarà incredibile. Cercheremo di fare del nostro meglio, sono sicuro che la mia squadra saprà fare due ottime partite. È molto bello per noi essere nella Top 16, vedremo come sarà il test degli ottavi, che prepareremo al meglio. Vedremo a suo tempo, a febbraio, quale sarà la situazione dei due club”.

Su Zidane: “Quando lasciai il Barcellona da calciatore, pensavo di andare a giocare nella Juventus con lui, ma non fu possibile. Ho avuto modo di parlare con lui 3-4 volte, a prima vista è una persona incredibile, lo ammiro ed è davvero bello che ci siano persone così nel mondo del calcio. Sarà un piacere ritrovarlo”.

Sul Clásico, che si giocherà mercoledì sera: “Di solito in queste partite chi gioca in casa è favorito, ma entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento”.

Sulla possibilità che Arteta lasci il City per allenare l’Arsenal: “Domani sarà con noi a Oxford, eravamo stati molto intelligenti a prenderlo per portarlo nel nostro staff. Penso che sia un buonissimo allenatore, ha una buona etica professionale. So che con l’Arsenal sta parlando, poi non so cosa accadrà”.