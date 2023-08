Manchester City, Guardiola operato

"Siamo in costante contatto, ci sentiamo quotidianamente. Mi ha detto che la sua operazione ha avuto successo e per il recupero si prenderà ancora un pò di tempo. La cosa più importante è la sua salute e, posso confermarlo, lui si sente bene" ha dichiarato Juanma Lillo in conferenza stampa. Il vice allenatore del ManchesterCity guiderà la squadra in attesa del rientro di Guardiola, operato d'urgenza solo pochi giorni fa per "forti dolori alla schiena". Da una prima diagnosi dell'operazione, pare che l'allenatore possa tornare a sedere in panchina verso metà settembre, giusto dopo la pausa per le nazionali. Ma vedremo. Intanto il City pare esser comunque in buone mani.