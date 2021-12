Manchester City, Guardiola: “Per vincere la Premier servono almeno 90 punti”

Guardiola alza l'asticella per vincere la Premier League

L'allenatore del Manchester City, Josep Guardiola, ha valutato la corsa al titolo in Premier League che al momento vede la sua squadra di un punto avanti sul Liverpool e due sul Chelsea. “Sono sicuro che chi vincerà il titolo inglese dovrà vincere tante partite. Dovrà mettere in cascina almeno 90 punti o più per essere sicuro di vincere il campionato. L'anno scorso c'è stato il coronavirus, non c'erano spettatori e tutti i club hanno avuto difficoltà. A volte abbiamo perso punti, ma abbiamo vinto il campionato con un vantaggio piuttosto comodo. Le prospettive a lungo termine sono solo fonte di distrazione e possono portare alla perdita di punti quindi ragioniamo partita dopo partita"- ha ammesso Guardiola.