Manchester City, Guardiola: “Perdere fa bene”

L’allenatore del Manchester City Josep Guardiola parlando in sala stampa dell’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, ha ammesso che non sempre fa bene vincere. “Quello che il tecnico del Liverpool ha ottenuto nel calcio mondiale è eccezionale. L’ho detto molte volte, ora, la scorsa stagione e nelle stagioni precedenti quando allenava in Germania il Borussia Dortmund. La sua filosofia rende il calcio attraente agli occhi degli spettatori. Si sforza sempre di regalare gioia ai fan e questo è davvero bello. Noi allenatori abbiamo tutti momenti belli e brutti. Non c’è un club o un tecnico che possa vincere, vincere, vincere e vincere tutto il tempo per intere stagioni. Sarebbe noioso. A volte devi perdere. Parlo dal mio punto di vista. A volte devi perdere per capire cosa si prova” ammette Guardiola ai microfoni di Sky Sports.