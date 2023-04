Manchester City, Guardiola: “Premier League? Destino nelle nostre mani”

Pep Guardiola , tecnico del Manchester City , si gode il successo nel big match contro l'Arsenal che ha stabilito che sono ancora i Citizens, a quanto pare, la squadra da battere in Premier League. Dopo lo scontro diretto nel massimo campionato inglese, la formazione guidata dal manager catalano è potenzialmente al comando avendo solo 2 punti di distacco dai Gunners ma anche due partite in meno giocate.

Al termine della gara vinta 4-1, Guardiola ha commentato in conferenza stampa la situazione e la grande vittoria ottenuta: "La cosa più importante dopo questa vittoria è che ora il destino è nelle nostre mani. Era una partita importante, non decisiva ma importante. Siamo nella posizione dove volevamo essere, ora è davvero tutto nelle nostre mani".

E ancora: "Credo che le prossime tre gare possano dire molto. In generale in questa stagione abbiamo un buon feeling nelle partite in casa quindi dopo il Fulham, davanti ai nostri tifosi sarà importante proseguire così".