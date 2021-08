Manchester City, Guardiola: “Ronaldo? Siamo ancora lontani ma decide lui”

La conferenza stampa di Guardiola che ha parlato di Ronaldo

L'allenatore del Manchester City Josep Guardiola oggi in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti sui possibili arrivi di Harry Kane e Cristiano Ronaldo. “Non posso dire qualcosa di significativo sul mercato. Kane ha annunciato che resterà al Tottenham. Cristiano è un giocatore della Juventus e non posso dire altro. Deciderà lui dove giocare, non io e non il mio club. Posso solo notare che tutto può succedere in questi 3-4 giorni prima della chiusura del mercato. Ora sono più che soddisfatto della formazione attuale. Il club ha fatto del suo meglio, ma non ci sono state conversazioni con il Tottenham. Non c'era nemmeno un'offerta, perché non volevano negoziare. E se è così, allora non c'è niente di cui parlare".