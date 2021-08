Manchester City, Guardiola si chiama fuori: “Messi? Il “10” l’abbiamo già comprato”

Il tecnico del City ha spiegato perchè non è interessato a Messi

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha dichiarato che il club non sta prendendo in considerazione l'acquisto dell'attaccante Lionel Messi, che lascerà il Barcellona e cercherà una nuova avventura altrove probabilmente in Francia al Psg. “Non è assolutamente nei nostri piani - ha detto -. Abbiamo preso Grealish, indosserà la 10 perché siamo convinti di lui ed eravamo convinti che Messi avrebbe continuato la sua avventura al Barcellona, quindi ora non è nei nostri pensieri".

STUPORE - "L'addio dal Barcellona è stata una sorpresa. Laporta oggi è stato chiaro sui motivi. Come tifoso del club, mi sarebbe piaciuto avesse proseguito al Barcellona. Ho un'incredibile gratitudine per il giocatore più straordinario che ho visto nella mia vita. Tutto quello che posso dire è grazie mille, per aver portato il Barcellona ad un altro livello, per aver permesso al Barcellona di dominare il mondo per un decennio, e gli auguro il meglio per gli ultimi anni della sua carriera. Non sarà dimenticato. Speriamo un giorno di poter dire che è stato il migliore di sempre perché se lo merita. Se Laporta è arrivato in questa situazione, però, è perché chi c'era prima di lui non ha fatto bene" ha detto Guardiola in conferenza stampa.