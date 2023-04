Manchester City, Guardiola si coccola Mahrez: “Brontolone quando non gioca ma…”

In conferenza stampa, il mananger dei Citizens ha commentato: "È sempre brontolone e scontroso quando non gioca. Mi fa notare quanto si senta infastidito da questa situazione. Questa volta, ovviamente, non lo è stato".

Poi, tante parole al miele per l'algerino: "È un giocatore eccezionale, giocatore di grandi qualità e la mentalità per segnare in qualsiasi momento. La compostezza sul rigore dell'1-0 è stata importante per finire il primo tempo come volevamo. Sono davvero soddisfatto da Riyad, ama giocare a calcio, ci ha dato tanto in questi anni e spero farà ancora di più in futuro".