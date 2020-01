Manchester City, Guardiola si conferma: “Se non mi licenziano resto qui la prossima stagione…”

Dopo diversi rumors, Pep Guardiola prova ascacciare via ogni dubbio sul proprio futuro e a confermarsi sulla panchina del Manchester City. Il tecnico catalano accostato a Barcellona, Juventus e Bayern Monaco appare intenzionato a rimanere in Inghilterra alla guida dei Citizens. Lo ha affermato lui stesso, come riporta Sky Sports.

RESTO – “Ho detto molte volte, se il Manchester City non mi licenzia, non andrò da nessuna parte”, ha detto Guardiola. “Al cento per cento starò qui la prossima stagione, e non perché abbiamo vinto le ultime due partite o giocato meglio negli ultimi mesi. Mi piace lavorare con i giocatori e anche se tutto va male e non entriamo in Champions League, non me ne vado. Ci sono sempre momenti positivi e negativi per un allenatore, è impossibile vincere sempre. Ma tutto dipende da cosa possiamo fare dopo e da come possiamo migliorare il nostro gioco e la nostra squadra”, ha concluso il tecnico.