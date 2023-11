Manchester City, Guardiola su Palmer: “Ecco perchè è andato via”

Il big match della dodicesima giornata di Premier League è la sfida tra Chelsea e Manchester City . Tra i calciatori più attesi ci sarà il giovanissimo Cole Palmer . Il classe 2002, infatti, ha lasciato i Citizens per passare alla squadra di Mauricio Pochettino. "Non sono sorpreso che abbia fatto bene velocemente al Chelsea. È un ragazzo tranquillo e genuino e la gente può interpretarlo male. Ha visione d'élite, abilità tecnica e mentalità vincente", ha esordito Pep Guardiola .

"Sarà affascinante affrontarlo"

Pep Guardiola, poi, ha parlato della prossima sfida: "Sarà affascinante vederlo affrontare il City. Tutti i migliori giocatori vogliono dimostrare qualcosa, sia a se stessi che ai club precedenti". Inoltre, l'allenatore del Manchester City ha svelato un retroscena sulla cessione del classe 2002. Così ha ammesso lo spagnolo: "Riyad Mahrez se ne va, qui avrai una possibilità” - ha concluso l'ex Barcellona - "Ha detto "No, non giocherò qui, voglio andarmene", quindi ho detto "OK, vattene!""