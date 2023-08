Manchester City, Guardiola: “Treble da pelle d’oca, ma quasi impossibile da ripetere”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del City ha parlato della vittoria del 'Treble' e di quelli che sono gli obiettivi per la nuova stagione.

"Il Treble è una cosa che accade una volta nella vita. Sarà quasi impossibile ripetere quello che abbiamo fatto lo scorso anno, perché siamo saliti in cima, più in alto di tutti, e ora ripartiamo da zero". Sono state queste le parole di Pep Guardiolain conferenza stampa in vista della gara odierna del suo Manchester City contro il Burnley per la prima giornata di Premier League 2023-24.