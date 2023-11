Manchester City, Guardiola: “VAR? C’è confusione ovunque, è difficile per tutti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Young Boys di Champions League, Pep Guardiola ha riservato diverse polemiche verso l'utilizzo del VAR in Inghilterra ma anche in generale. Infatti, l'allenatore del Manchester City campione d'Europa in carica ha spiegato: "Ho avuto la sensazione che in ogni Paese ci sia confusione su molti aspetti. È un tema delicato in questo momento. È difficile per gli arbitri e per tutti noi. Non ho una posizione chiara"