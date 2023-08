Manchester City, Guardiola vince ma si arrabbia… col cameraman

Buona la prima per il Manchester City di Pep Guardiola in Premier League. La nuova stagione inglese riparte come era finita con i campioni in carica che segnano, si divertono e portano a casa un +3 in classifica. Protagonista Erling Haaland, autore di una doppietta, ma anche il tecnico catalano che proprio mentre dava consigli al centravanti norvegese durante l'intervallo mentre le squadre si stavano dirigendo negli spogliatoi ha avuto un piccolo momento di tensione con un cameraman.