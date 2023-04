Manchester City, Guardiola: “Vittoria su Liverpool migliore prestazione degli ultimi 7 anni”

Dopo il 4-1 del City contro il Liverpool, il manager Citizens ha elogiato l'operato dei suoi esaltando la prova come una delle migliori della sua gestione.

Pep Guardiola si gode il suo Manchester City e soprattutto la vittoria per 4-1 ottenuta contro il Liverpool nell'ultima gara di Premier League. Il mister dei Citizens ha commentato a BT Sports il match trionfale disputato dai suoi elogiando la prestazione e mettendola tra le migliori mai viste sotto la sua gestione.

"Dal primo minuto al 93esimo, è stata una prestazione perfetta. Da quando abbiamo concesso il gol, abbiamo disputato una grande gara", ha detto Guardiola facendo riferimento al fatto che i suoi erano pure andati in svantaggio con la rete di Salah per i Reds. "Ovviamente loro erano sempre pericolosi in transizione, ma abbiamo giocato davvero bene. Una delle migliori prestazioni degli ultimi sette anni".