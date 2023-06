Manchester City, Gundogan: “Non ho ancora deciso sul futuro”

"Non ho ancora deciso nulla sul futuro. Vedremo che succede". Dichiarazioni misteriose quelle di Ilkay Gundogan. Il centrocampista si è reso ancora una volta protagonista di una prestazione da urlo segnando i due gol che hanno regalato al Manchester City la vittoria del'FA Cup . Ora l'obiettivo si sposta direttamente alla finale di Champions contro l'Inter, ma i dubbi futuro permangono al City. Il contratto in scadenza a giugno 2023 lascia il centrocampista tedesco libero di trattare con altri club, come il Barcellona, praticamente ad un passo.

Ma non è mancata la dedica alla squadra e al club, cui Gundogan milita da ormai sette anni: "Non mi serve vincere trofei per capire che questo (Manchester City, ndr) è un club speciale. Lo so ed è per questo motivo che sono qui da ben 7 anni" ha concluso il centrocampista alla BBC. Beh, il Barcellona lo aspetta con un triennale e il City vorrebbe riempirlo d'oro. Nel bel mezzo c'è l'Arsenal cui sognare non è peccato. In occasione della finale di Champions League ne sapremo sicuramente di più.