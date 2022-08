Manchester City, Haaland: “Le critiche non mi preoccupano. Tornerò a segnare”

Le parole del centravanti norvegese

Redazione ITASportPress

Erling Haaland ha fatto il suo esordio con la maglia del Manchester City nella Community Shields contro il Liverpool. I Citizens hanno perso contro i Reds e l'attaccante norvegese ha subito un po' di critiche per alcuni gol sbagliati. In un'intervista a Sky Sports, l'ex Borussia Dortmund si è detto tranquillo e conscio che le critiche ci saranno sempre per un giocatore come lui. Queste le sue parole:

CRITICHE - "L’ambientamento richiede tempo, vedremo quanto. Ma è normale che sia così, come anche le critiche. Non sono preoccupato, questa è la vita del calciatore. Ci devi convivere. D’altronde alla fine sei una sorta di intrattenitore e vieni giudicato ogni singola settimana per quello che fai in campo. Devi sempre dare il massimo e fare bene. Non ci devi pensare tanto, altrimenti finisci per fare cose che non vuoi fare. Mi godo il momento. La gente parlerà anche di quello che hai fatto un anno fa, ma alla fine quello che conta è sempre la prossima partita".

CHIMICA - "Posso migliorare in tutto. Se pensi che sia bravo a fare una cosa, posso comunque sempre migliorarla. E devo farlo. Sono un giocatore giovane e ora gioco per Pep Guardiola e per il miglior club inglese, devo continuare a migliorare in tantissime cose. È questo ciò che mi piace del calcio: puoi sempre diventare più forte e completo. Sono uscito dalla mia comfort zone perché è una cosa che mi migliorerà anche come essere umano. La chimica con i miei nuovi compagni verrà, non mi preoccupa. Non so se ci metterò mesi o settimane ma ci dobbiamo lavorare ogni singolo giorno in allenamento e conoscerci. Ho tanta fame di gol, darò il 100% per vincere ogni gara".