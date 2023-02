Manchester City, Haaland si inceppa: zero tiri contro il Tottenham. Non accadeva dal 2020

Cade il Manchester City contro il Tottenham in Premier League e lo fa per 1-0. Spicca la casella "reti segnate" bloccata. A confermare la giornata no per tutti i Citizens sono anche i numeri di Erling Haaland . Il centravanti, infatti, è stato totalmente bloccato dai rivali.

Si potrebbe definire una stecca, anche se molto è merito della formazione rivale del City. Come riportato anche Opta, per la prima volta da settembre 2020, quando ancora giocava nel Borussia Dortmund, il norvegese non è riuscito a tirare verso la porta in una gara in cui è partito da titolare.