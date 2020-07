Manchester City, il sostituto di Sané arriva dal Valencia

Il Manchester City è pronto a piazzare un grande colpo per sostituire Leroy Sané. Il nuovo acquisto del Bayern Monaco ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo degli inglesi, che sarà presto rimpiazzato da un nuovo arrivo.

COLPO FERRAN TORRES

La squadra di Pep Guardiola pesca dalla Liga, e nel mirino secondo quanto riferito dalla BBC sarebbe finito Ferran Torres, esterno offensivo di proprietà del Valencia. Il contratto del calciatore scade il prossimo 30 giugno, e sembra che il classe 2000 non abbia alcuna intenzione di rinnovare l’impegno. In stagione il giocatore è sceso in campo 44 volte siglando 6 gol e 8 assist, e il club spagnolo lo valuta intorno ai 40 milioni di sterline. L’affare potrebbe concludersi con un accordo soddisfacente per tutte le parti nelle prossime ore.