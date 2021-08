Manchester City, in arrivo un calciatore dalla quinta divisione

Il Manchester City è vicinissimo al tesseramento di un calciatore proveniente dalla quinta divisione.

Il Manchester City non ha ancora chiuso il suo calciomercato estivo. L'allenatore del club Pep Guardiola , vuole a tutti i costi il bomber del Tottenham Harry Kane . Nel frattempo però, in casa "citizen" è previsto a breve un nuovo arrivo.

ACQUISTO - Secondo il sito The Athletic, il Manchester City ha messo gli occhi su Kyle Hudlin, centravanti proveniente dal Solihull Moors, squadra della quinta divisione inglese, nella quale nell'ultima stagione, ha realizzato 10 gol. Si tratta dell'attaccante più alto del calcio inglese (2 metri e sei centimetri) e sembra che Guardiola lo voglia tesserare a tutti i costi. L'idea del Manchester City è quella di tesserarlo, per poi mandarlo in prestito in qualche squadra della Championship, in modo da garantirgli un salto di qualità e una crescita in vista del futuro.