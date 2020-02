Manchester City, inizia la battaglia contro l’esclusione dalle coppe: registrato il ricorso

La battaglia legale tra il Manchester City e l’UEFA è ufficialmente iniziata. Il club inglese, come già annunciato, ha presentato il ricorso contro l’esclusione dalle competizioni europee per le prossime due stagioni.

Lo ha comunicato il TAS di Losanna che ha informato di aver registrato l’appello del club inglese contro la federazione europea. Il Manchester City ha quindi ufficialmente presentato ricorso contro la doppia sanzione comminatagli dall’Uefa per ‘gravi violazioni del Fair Play Finanziario’. La squadra di Pep Guardiola attenderà dunque l’esito delle vicende legali e spera nell’annullamento della sanzione che potrebbe portare il club a non prendere parte per due anni alla Champions League oltre che alla multa da 30 milioni di euro. Spetta ora alla Corte di Arbitrato per lo Sport di Losanna decidere sulla questione.