Manchester City, Jesus: “Guardiola mi ha fatto piangere e sono scappato via”

LE PAROLE "C'è stata una partita di Champions League, esattamente quella contro i francesi del Psg, in casa nostra, in cui Guardiola ha messo Zinchenko come “falso 9”. Cosa pazzesca", ha detto Jesus. "Il giorno prima, non ha nemmeno provato l’ucraino in allenamento, mi aveva inserito a me come attaccante. Zinchenko successivamente ha anche scherzato con me: 'quel giorno mi sono sentito male per te’ mi ha detto. "Due ore prima della partita con il Psg, Guardiola ha comunicato gli 11 titolari e io per la rabbia non ho nemmeno mangiato".