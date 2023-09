Manchester City ko, Guardiola: “Inutile sprecare energie in Coppa di Lega”

Un sospetto confermato a chiare lettere a fine gara dallo stesso Guardiola, piuttosto esplicito nello spiegare la scelta di mandare in campo una formazione più che alternativa, senza Walker e Haaland: "Pensavo che Kyle e Erling avessero già giocato abbastanza minuti in questa prima parte di stagione. Abbiamo tante partite davanti a noi, forse avrei potuto mettere Haaland negli ultimi 10 o 15 minuti, ma ho deciso di non farlo. Nella Carabao Cup da quando sono qui abbiamo sempre dato spazio a chi gioca meno. Purtroppo abbiamo anche tanti infortunati”.

“Non voglio mai sprecare troppe energie in questa competizione. Se passi, passi, del resto al titolo pensi solo quando arrivi in semifinale – ha aggiunto Guardiola, “deluso” anche per aver dovuto mandare in campo nel finale un titolare come Manuel Akanji – Avrei preferito evitare, mi sarebbe piaciuto farlo riposare”.