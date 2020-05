Manchester City, la famiglia si allarga: Mansour acquista un club in Belgio

Nuovo membro della famiglia Citizens. La holding City Football Group, comandata da Abu Dhabi United Group che fa a capo di Mansour ibn Zayed Al Nahyan, proprietario del Manchester City, ha acquistato una squadra di seconda divisione bela, il Lommel.

Con questo nuovo innesto nel gruppo City, salgono a 9 le squadre controllate dal gruppo. Oltre al più noto Manchester City, infatti, il City Football Group è al comando anche del Melbourne City, del Montevideo City Torque, del New York City, del Mumbai City, del Girona, dello Sichuan Jiuniu ed infine del Yokohama F Marinos. Come racconta il Sun, queste sono le quote in possesso del gruppo nelle varie società: Manchester City FC 100% delle azioni, New York City FC 80%, Melbourne City FC 100%, Yokohama F. Marinos 20%, Girona FC 44,3%, Montevideo City Torque 100%, Sichuan Jiuniu FC 28% e Mumbai City FC 65%.