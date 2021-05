Manchester City, lacrime Aguero: “E’ stato un onore giocare qui 10 anni”

Ultima partita dell'argentino oggi con i Citizens

L'attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha condiviso le sue emozioni dopo il suo incontro di addio in Premier League contro l'Everton (5-0), in cui è riuscito a realizzare una doppietta. “Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra perché mi hanno aiutato molto - grazie di tutto. Sono un attaccante, il mio obiettivo principale è segnare gol, quindi sono molto felice di essere riuscito a realizzare due gol nella mia partita d'addio - davvero fantastico. Quando sono arrivato qui, vincere il primo trofeo era l'obiettivo più importante sia per me che per la società. Negli anni, il Manchester City ha vinto molti titoli. È stato un onore per me giocare in questo club per 10 anni ". In totale, l'attaccante 32enne ha giocato 389 partite con il Manchester nella sua carriera, segnando 260 gol in tutte le competizioni.